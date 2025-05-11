«Урал» — «Уфа»: видеообзор матча Первой лиги

«Урал» дома обыграл «Уфу» в матче 32-го тура Первой лиги — 2:1.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 53 очками. «Уфа» идет на 15-й строчке с 32 очками.