11 мая, 15:56

«Урал» победил «Уфу» благодаря голу 17-летнего Воронова

«Урал» в домашнем матче 32-го тура первой лиги победил «Уфу» — 2:1.

У хозяев голы на счету форварды Мартина Секулича и Максима Воронова, в составе гостей отличился нападающий Илья Черняк.

«Урал» (53 очка) прервал 3-матчевую безвыигрышную серию и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. За 2 тура до конца команда из Екатеринбурга отстает от расположившегося на четвертой строчке «Сочи» на 4 очка.

«Уфа» (32) занимает 15-е место, опережая «Аланию», «Сокол» и «Тюмень» на 6 очков.

Россия. PARI Первая лига. 32-й тур.
11 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Уфа

Первая лига
ФК Урал
ФК Уфа
  • rustov

    Задача непопадания в РПЛ выполнена. Браво!

    11.05.2025

    • «Нефтехимик» — «Сочи»: видеообзор матча Первой лиги

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Родина 19 9 7 3 28-16 34
    4
    		 Спартак Кс 19 9 6 4 29-22 33
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    10
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    11
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    21.11 17:00 Волга – Торпедо - : -
    22.11 13:30 Урал – Спартак Кс - : -
    22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик - : -
    22.11 17:00 Арсенал – Черноморец - : -
    23.11 10:00 Енисей – Родина - : -
    23.11 14:00 Уфа – Факел - : -
    23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
    23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
    24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
    Все результаты / календарь
