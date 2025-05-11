«Урал» победил «Уфу» благодаря голу 17-летнего Воронова

«Урал» в домашнем матче 32-го тура первой лиги победил «Уфу» — 2:1.

У хозяев голы на счету форварды Мартина Секулича и Максима Воронова, в составе гостей отличился нападающий Илья Черняк.

«Урал» (53 очка) прервал 3-матчевую безвыигрышную серию и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. За 2 тура до конца команда из Екатеринбурга отстает от расположившегося на четвертой строчке «Сочи» на 4 очка.

«Уфа» (32) занимает 15-е место, опережая «Аланию», «Сокол» и «Тюмень» на 6 очков.