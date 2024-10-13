«Урал» — «Тюмень»: видеообзор матча первой лиги

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«Урал» выиграл у «Тюмени» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. Единственный гол забил Егор Мосин на 30-й минуте.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Урал» набрал 25 очков и поднялся на 2-е место в таблице. «Тюмень» — последняя (6 очков).