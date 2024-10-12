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Сегодня, 17:52

«Урал» с минимальным счетом обыграл «Тюмень» в матче первой лиги

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«Урал» одержал победу над «Тюменью» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Егор Мосин.

«Шмели» поднялись на второе место в таблице, имея в активе 25 очков. «Тюмень» занимает последнюю, 18-ю строчку с шестью баллами.

В ближайшем матче первенства «Урал» сыграет в гостях против «СКА-Хабаровска» 20 октября, а «Тюмень» на следующий день примет «Торпедо».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:0
Тюмень

Футбол
ФК Тюмень
ФК Урал
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«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
2
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
3
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
4
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
5
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
6
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
9
 Родина 13 4 6 3 14-13 18
10
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
11
 Енисей 13 5 1 7 13-15 16
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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34 тур
12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
 1 : 0
12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 5 : 0
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 0
12.10 20:00
Родина – Енисей
 - : -
13.10 14:00
Арсенал – Сочи
 - : -
13.10 17:00
Алания – Балтика
 - : -
13.10 17:00
Чайка – КАМАЗ
 - : -
13.10 17:00
Ротор – СКА-Хаб.
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 12 1 3
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