«Урал» с минимальным счетом обыграл «Тюмень» в матче первой лиги

«Урал» одержал победу над «Тюменью» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Егор Мосин.

«Шмели» поднялись на второе место в таблице, имея в активе 25 очков. «Тюмень» занимает последнюю, 18-ю строчку с шестью баллами.

В ближайшем матче первенства «Урал» сыграет в гостях против «СКА-Хабаровска» 20 октября, а «Тюмень» на следующий день примет «Торпедо».