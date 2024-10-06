«Урал» — «Торпедо»: видеообзор матча Первой лиги

«Урал» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче 13-го тура Мелбет-первой лиги — 1:1.

Форвард хозяев Мартин Секулич открыл счет на 16-й минуте, а в добавленное время полузащитник гостей Равиль Нетфуллин реализовал пенальти и принес ничью московской команде.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Урал» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, «Торпедо» (23 очка) — второе.