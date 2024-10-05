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«Урал» упустил победу над «Торпедо»

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«Урал» в домашнем матче 13-го тура Мелбет-первой лиги сыграл вничью с «Торпедо» (1:1).

На гол форварда хозяев Мартина Секулича гости ответили с пенальти в добавленное время. Полузащитник Равиль Нетфуллин принес ничью москвичам.

«Урал» (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, «Торпедо» (23) — второе.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
05 окт, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Торпедо М

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2024-2025/
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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Неделя
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 13 5 8 0 20-12 23
3
 Урал 13 6 4 3 18-12 22
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
7
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
8
 Родина 12 4 5 3 13-12 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
12
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
13
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
14
 КАМАЗ 12 4 2 6 11-9 14
15
 Алания 12 2 5 5 6-9 11
16
 Уфа 13 2 5 6 13-18 11
17
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
18
 Тюмень 12 1 2 9 8-19 5
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34 тур
5.10 12:00
Уфа – СКА-Хаб.
 3 : 3
5.10 16:00
Урал – Торпедо
 1 : 1
5.10 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
5.10 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
6.10 15:00
Шинник – Енисей
 - : -
6.10 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
6.10 19:00
Балтика – Нефтехимик
 - : -
6.10 19:00
Сочи – Чайка
 - : -
7.10 19:45
Сокол – Ротор
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 6
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 5
Максим Савельев

Максим Савельев

Енисей

 4
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 11 1 3
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