«Урал» упустил победу над «Торпедо»

«Урал» в домашнем матче 13-го тура Мелбет-первой лиги сыграл вничью с «Торпедо» (1:1).

На гол форварда хозяев Мартина Секулича гости ответили с пенальти в добавленное время. Полузащитник Равиль Нетфуллин принес ничью москвичам.

«Урал» (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, «Торпедо» (23) — второе.