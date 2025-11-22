«Урал» сыграл вничью с костромским «Спартаком»

«Урал» на своем поле сыграл вничью с костромским «Спартаком» в матче 20-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев на 47-й минуте забил Юрий Железнов, у гостей на 54-й минуте отличился Кирилл Чурсин.

«Урал» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 34 баллами располагается на четвертой позиции.

29 ноября «шмели» на выезде сыграют против «Волги», а команда из Костромы на следующий день примет «Торпедо».