«Урал» — «Сокол»: видеообзор матча

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«Урал» на своем поле сыграл вничью с «Соколом» в четвертом туре Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Урал» (7 очков) занимает седьмое место в первой лиге. «Сокол» (8) идет четвертым в турнирной таблице.