«Урал» — «Сокол»: в пользу хозяев поля не назначен пенальти

На 87-й минуте матча 4-го тура первой лиги «Урал» — «Сокол» (0:0) судья Егор Егоров ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом.

В том эпизоде защитник саратовцев сфолил на Илье Ишкове и сбил его в своей штрафной площади. Рефери не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.