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Сегодня, 21:40

«Урал» — «Сокол»: в пользу хозяев поля не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 87-й минуте матча 4-го тура первой лиги «Урал» — «Сокол» (0:0) судья Егор Егоров ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом.

В том эпизоде защитник саратовцев сфолил на Илье Ишкове и сбил его в своей штрафной площади. Рефери не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.

ФК Сокол (Саратов)
ФК Урал
2
0
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Дубль Долгова принес «Алании» крупную победу над «СКА-Хабаровском»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
3
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
4
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
5
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
6
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
7
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
8
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
11
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
12
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
13
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
14
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
15
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 1 : 1
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 3
3.08 16:00
Урал – Сокол
 0 : 0
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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