«Урал» и «СКА-Хабаровск» встретятся в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 29 сентября. Игра на «Екатеринбург Арене» начинается в 16.30 по московскому времени.

«Урал» — «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция матча первой лиги

С ключевыми событиями и результатом игры «Урал» — «СКА-Хабаровск» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

29 сентября, 18:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

В 11 турах первой лиги «Урал» набрал 24 очка, «СКА-Хабаровск» — 13 очков. В 11-м туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Ротором» (0:0), а хабаровчане победили «Черноморец» (1:0).