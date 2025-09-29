«СКА-Хабаровск» победил «Урал» в матче первой лиги благодаря дублю Цыпченко

«Урал» на своем поле проиграл «СКА-Хабаровску» в матче 12-го тура первой лиги — 1:2.

У гостей дубль оформил форвард Дмитрий Цыпченко (41-я и 49-я минуты). У екатеринбургского клуба единственный гол на счету нападающего Ильи Ишкова на 69-й минуте.

«СКА-Хабаровск» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 24 очками — на 2-й строчке.