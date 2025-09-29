Футбол
29 сентября, 18:25

«СКА-Хабаровск» победил «Урал» в матче первой лиги благодаря дублю Цыпченко

Сергей Ярошенко

«Урал» на своем поле проиграл «СКА-Хабаровску» в матче 12-го тура первой лиги — 1:2.

У гостей дубль оформил форвард Дмитрий Цыпченко (41-я и 49-я минуты). У екатеринбургского клуба единственный гол на счету нападающего Ильи Ишкова на 69-й минуте.

«СКА-Хабаровск» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 24 очками — на 2-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.
29 сентября, 18:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
СКА-Хабаровск
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Урал
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Bilerpol

    Судью этого отстранить бы надо, чтобы другим неповадно было. Такие пенальти ставить - это сильно хотет нужно.

    30.09.2025

  • Иньес Андреста

    Видимо дальневосточники в такой холод играть более привычны

    29.09.2025

  • Фирсыч

    Дурачок с уралмаша с детства, наверное плачет, навзрыд! Дальневосточники - красавцы! Камчатка за вас!

    29.09.2025

  • spartsmen

    гриша опять был вне себя. но, как по мне, пеналь был левейший.

    29.09.2025

  • rustov

    Неужели непонятно, что выбор в пользу Ромащенко неверное решение?

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Матвеева в Гей-Хаус!

    29.09.2025

  • Тор

    Хабаровск удивил да и порадовал грамотной игрой. Когда Адиев в Крыльях отказался от восстанавливающегося после серьезной травмы Цыпченко был удивлен. И вот он джокер. Быстрый,техничный да и забивать стал. Факел думаю жалеет что воронежского воспитанника не стали приглашать.

    29.09.2025

  • Иванова Кира

    Нормального тренера Ромащенкой не назовут)) Хабару с победой. Цыпа лучший., поставил Хозяйку медной горы и Гришу Иванову, раком))

    29.09.2025

  • Lukas2009

    Ромащенко, поддержи коллегу, давай на выход

    29.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Факел и Урал набрали по 24 очка . Шалимова уволили . А уволят ли Ромащенко ?

    29.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    5.10 00:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 00:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 00:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

    Новости
