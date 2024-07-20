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Сегодня, 14:28

«Урал» победил «Шинник» благодаря двум голам в концовке матча

Руслан Минаев
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«Урал» — «Шинник».
Фото ФК «Урал»

«Урал» дома победил «Шинник» в матче второго тура первой лиги — 2:1.

Гости открыли счет на 40-й минуте — гол с пенальти забил Дмитрий Самойлов. Хозяева сравняли счет на 83-й минуте — одиннадцатиметровый удар реализовал Даниэль Мишкич. За минуту до конца основного времени защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич забил победный гол.

«Урал» с 6 очками возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Шинник» пока не набрал ни одного очка. В 3-м туре чемпионата «Урал» сыграет в гостях с «Черноморцем» 27 июля. «Шинник» 28-го числа примет «Тюмень».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
20 июл, 12:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Шинник

Первая лига
ФК Урал
ФК Шинник
3
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
2
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
3
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
10
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
11
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
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Торпедо М

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Роман Акбашев

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 1
Вилинтон Апонса

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Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
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