«Урал» победил «Шинник» благодаря двум голам в концовке матча
«Урал» дома победил «Шинник» в матче второго тура первой лиги — 2:1.
Гости открыли счет на 40-й минуте — гол с пенальти забил Дмитрий Самойлов. Хозяева сравняли счет на 83-й минуте — одиннадцатиметровый удар реализовал Даниэль Мишкич. За минуту до конца основного времени защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич забил победный гол.
«Урал» с 6 очками возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Шинник» пока не набрал ни одного очка. В 3-м туре чемпионата «Урал» сыграет в гостях с «Черноморцем» 27 июля. «Шинник» 28-го числа примет «Тюмень».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|- : -
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|1
|П
|
|
Роман Акбашев
КАМАЗ
|1
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
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