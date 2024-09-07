«Урал» — «Ротор»: видеообзор матча

«Урал» в домашнем матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Ротором» со счетом 1:1.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

В следующем матче «шмели» сыграют в гостях с тульским «Арсеналом» 16 сентября, а «Ротор» двумя днями ранее встретится на выезде с «Сочи».