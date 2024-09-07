«Урал» — «Ротор»: видеообзор матча
«Урал» в домашнем матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Ротором» со счетом 1:1.
Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.
В следующем матче «шмели» сыграют в гостях с тульским «Арсеналом» 16 сентября, а «Ротор» двумя днями ранее встретится на выезде с «Сочи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
2
|Арсенал
|8
|5
|3
|0
|7-2
|18
|
3
|Торпедо
|8
|4
|4
|0
|12-5
|16
|
4
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
5
|Чайка
|8
|3
|4
|1
|12-7
|13
|
6
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
7
|Балтика
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
8
|Нефтехимик
|8
|3
|3
|2
|9-9
|12
|
9
|Родина
|8
|2
|5
|1
|8-7
|11
|
10
|Сокол
|8
|2
|5
|1
|6-5
|11
|
11
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
12
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
13
|Енисей
|8
|3
|0
|5
|6-9
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
17
|Тюмень
|8
|1
|2
|5
|5-12
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|8
|1
|2
|5
|4-15
|5
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.09
|11:30
|
Урал – Ротор
|1 : 1
|7.09
|15:00
|
Шинник – Уфа
|2 : 0
|7.09
|17:00
|
Алания – Сочи
|1 : 1
|7.09
|17:30
|
КАМАЗ – Черноморец
|0 : 1
|8.09
|18:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
|9.09
|20:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|9.09
|20:15
|
Балтика – Тюмень
|- : -
|10.09
|16:00
|
СКА-Хаб. – Чайка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|4
|1
|0
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