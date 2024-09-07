«Урал» сыграл вничью с «Ротором», сравняв на 90+3-й минуте

«Урал» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграл вничью с «Ротором» со счетом 1:1.

На гол Владислава Морозова екатеринбуржцы ответили точным ударом Мартина Секулича на 90+3-й минуте. На 90+4-й минуте защитник хозяев Сильвие Бегич получил красную карточку.

После этого матча «Урал» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ротор» с 13 очками — на 7-й строчке.