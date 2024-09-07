«Урал» сыграл вничью с «Ротором», сравняв на 90+3-й минуте
«Урал» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграл вничью с «Ротором» со счетом 1:1.
На гол Владислава Морозова екатеринбуржцы ответили точным ударом Мартина Секулича на 90+3-й минуте. На 90+4-й минуте защитник хозяев Сильвие Бегич получил красную карточку.
После этого матча «Урал» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ротор» с 13 очками — на 7-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
2
|Арсенал
|8
|5
|3
|0
|7-2
|18
|
3
|Торпедо
|8
|4
|4
|0
|12-5
|16
|
4
|Чайка
|8
|3
|4
|1
|12-7
|13
|
5
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|13-10
|13
|
6
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
7
|Балтика
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
8
|Нефтехимик
|8
|3
|3
|2
|9-9
|12
|
9
|Родина
|8
|2
|5
|1
|8-7
|11
|
10
|Сокол
|8
|2
|5
|1
|6-5
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|0
|5
|6-9
|9
|
12
|КАМАЗ
|8
|2
|2
|4
|6-6
|8
|
13
|Алания
|8
|2
|2
|4
|5-6
|8
|
14
|Черноморец
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
15
|Уфа
|8
|1
|3
|4
|8-12
|6
|
16
|Шинник
|8
|1
|3
|4
|2-7
|6
|
17
|Тюмень
|8
|1
|2
|5
|5-12
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|8
|1
|2
|5
|4-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.09
|11:30
|
Урал – Ротор
|1 : 1
|7.09
|15:00
|
Шинник – Уфа
|- : -
|7.09
|17:00
|
Алания – Сочи
|- : -
|7.09
|17:30
|
КАМАЗ – Черноморец
|- : -
|8.09
|18:00
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Арсенал
|- : -
|9.09
|20:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|9.09
|20:15
|
Балтика – Тюмень
|- : -
|10.09
|16:00
|
СКА-Хаб. – Чайка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|4
|1
|0
Новости