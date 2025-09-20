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20 сентября 2025, 13:58

«Урал» и «Ротор» сыграли вничью в Екатеринбурге

Павел Лопатко

«Урал» сыграл вничью с «Ротором» в домашнем матче 11-го тура первой лиги — 0:0.

«Ротор», набрав в 11 матчах 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Урал» лидирует — 24 очка после 11 встреч.

Россия. PARI Первая лига. 11-й тур.
20 сентября 2025, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:0
Ротор

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Первая лига
ФК Ротор
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
3
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
4
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
5
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
6
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
7
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
8
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
9
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
11
 Нижний Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
15
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
16
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
17
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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11.07 15:00 Уфа – Ленинградец 3 : 0
11.07 16:00 Волга – Енисей 1 : 2
11.07 18:00 Нефтехимик – Велес 0 : 1
12.07 16:30 Нижний Новгород – Ротор - : -
12.07 17:00 Шинник – Сочи - : -
12.07 18:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
13.07 17:00 Урал – Торпедо - : -
13.07 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
13.07 19:30 Арсенал – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Артур Гилязетдинов
Артур Гилязетдинов

Уфа

 1
Шамиль Исаев
Шамиль Исаев

Уфа

 1
Родион Печура
Родион Печура

Енисей

 1
П
Александр Надольский
Александр Надольский

Енисей

 1
Марат Тлехугов
Марат Тлехугов

Енисей

 1
Кирилл Фольмер
Кирилл Фольмер

Волга Ул

 1
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Андрей Костин
Андрей Костин

Волга Ул

 1 0 1
Артем Котик
Артем Котик

Нефтехимик

 1 0 1
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