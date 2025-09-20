«Урал» и «Ротор» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» сыграл вничью с «Ротором» в домашнем матче 11-го тура первой лиги — 0:0.

«Ротор», набрав в 11 матчах 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. «Урал» лидирует — 24 очка после 11 встреч.