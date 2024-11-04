«Урал» — «Родина»: видеообзор матча первой лиги

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«Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Мелбет-первой лиги — 0:0.

«Родина» опередила «СКА-Хабаровск» (у команд по 21 очку) и занимает 11-ю строчку.