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Сегодня, 18:00

«Урал» — «Родина»: видеообзор матча первой лиги

Руслан Минаев
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«Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Мелбет-первой лиги — 0:0.

«Родина» опередила «СКА-Хабаровск» (у команд по 21 очку) и занимает 11-ю строчку.

Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
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«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Урал» и «Родина» не забили голов в матче ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 2 : 0
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 1 : 0
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 2 : 1
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 3 : 0
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 0 : 1
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 3 : 2
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 3 : 0
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 2 : 0
4.11 14:00
Урал – Родина
 0 : 0
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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