«Урал» и «Родина» не забили голов в матче ФНЛ

«Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Мелбет-первой лиги — 0:0.

«Урал» обошел «Сочи» по дополнительным показателям — у обеих команд по 27 очков — и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.

«Родина» опередила «СКА-Хабаровск» (у команд по 21 очку) и занимает 11-ю строчку.