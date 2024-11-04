«Урал» и «Родина» не забили голов в матче ФНЛ
«Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Мелбет-первой лиги — 0:0.
«Урал» обошел «Сочи» по дополнительным показателям — у обеих команд по 27 очков — и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
«Родина» опередила «СКА-Хабаровск» (у команд по 21 очку) и занимает 11-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|17
|8
|9
|0
|32-13
|33
|
2
|Балтика
|17
|9
|6
|2
|21-11
|33
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Сочи
|17
|7
|6
|4
|27-18
|27
|
5
|Урал
|17
|7
|6
|4
|23-17
|27
|
6
|Чайка
|17
|6
|7
|4
|23-20
|25
|
7
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
8
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
9
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
10
|Нефтехимик
|17
|5
|7
|5
|14-16
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|17
|5
|6
|6
|24-28
|21
|
12
|Родина
|17
|4
|9
|4
|16-16
|21
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|17
|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
18
|Тюмень
|17
|2
|3
|12
|13-28
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|2 : 0
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|2 : 1
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|3 : 0
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|0 : 1
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|3 : 2
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|3 : 0
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|2 : 0
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|12
|1
|5
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|15
|1
|4
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