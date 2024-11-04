«Урал» встретится с «Родиной» в матче 17-го тура первой лиги в понедельник, 4 ноября. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет также доступна на «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

С ключевыми событиями игры «Урал» — «Родина», которая станет заключительной в первом круге первой лиги, можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 16 турах «Урал» набрал 26 очков и в случае победы в матче с «Родиной» может подняться на третье место. Столичная комнада перед этой игрой набрала 20 очков.