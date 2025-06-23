«Урал» продлил контракт с Аюповым

Полузащитник Тимур Аюпов продлил контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба клуба.

«Желаем нашему футболисту отличной работы на сборах и удачного сезона!» — говорится в сообщении клуба.

Хавбек выступает за «Урал» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне на счету 31-летнего россиянина 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.