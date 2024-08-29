«Урал» подписал контракт с полузащитником Морозовым

«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Морозовым. Играть он будет под 18-м номером.

Морозов ранее играл в клубах «Ижорец», «Алмаз-Антей». В феврале 2022 года он перешел в СШ «Ленинградец». Футболист стал звездой ЮФЛ «Северо-Запад». По итогам сезона его признали лучшим игроком турнира.

С весны 2023 года полузащитник начал выступать за «Ленинградец» во второй лиге, а в прошлом сезоне сыграл и в первой лиге, отметившись голом в ворота «Химок». В нынешнем сезоне Морозов провел три игры во второй лиге и один матч в Кубке России.