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Сегодня, 16:21

«Урал» подписал контракт с полузащитником Морозовым

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Морозовым. Играть он будет под 18-м номером.

Морозов ранее играл в клубах «Ижорец», «Алмаз-Антей». В феврале 2022 года он перешел в СШ «Ленинградец». Футболист стал звездой ЮФЛ «Северо-Запад». По итогам сезона его признали лучшим игроком турнира.

С весны 2023 года полузащитник начал выступать за «Ленинградец» во второй лиге, а в прошлом сезоне сыграл и в первой лиге, отметившись голом в ворота «Химок». В нынешнем сезоне Морозов провел три игры во второй лиге и один матч в Кубке России.

ФК Урал
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«Урал» подписал 18-летнего Бардачева из академии «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
8
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
Результаты / календарь
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34 тур
31.08 10:00
Енисей – Балтика
 - : -
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 - : -
31.08 16:00
Урал – Алания
 - : -
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 - : -
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 3
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

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Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 6 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 3 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 6 1 0
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