«Урал» подписал контракт с Маргасовым

Защитник Тимофей Маргасов подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 32-летним россиянином не сообщаются.

Маргасов с 2020 по 2024 год выступал за «Сочи». В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.