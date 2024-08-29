«Урал» подписал 18-летнего Бардачева из академии «Зенита»

Защитник академии «Зенита» Матвей Бардачев подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 18-летним футболистом не сообщаются. Игрок будет выступать под 70-м номером.

В 2024 году Бардачев провел за «Зенит-2» и молодежную команду 20 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.