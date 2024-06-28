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Сегодня, 11:17

«Урал» объявил об уходе Гильерме Шеттине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине покинул команду, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракт с 28-летним бразильцем расторгли по обоюдному согласию.

Шеттине выступал за «Урал» с лета прошлого года. Он провел за команду 33 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ и вылетел в первую лигу, проиграв в переходных матчах «Акрону» (0:2, 2:1).

Источник: ФК «Урал»
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
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 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
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10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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 3 : 0
25.05 13:00
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