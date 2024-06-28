«Урал» объявил об уходе Гильерме Шеттине

Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине покинул команду, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракт с 28-летним бразильцем расторгли по обоюдному согласию.

Шеттине выступал за «Урал» с лета прошлого года. Он провел за команду 33 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ и вылетел в первую лигу, проиграв в переходных матчах «Акрону» (0:2, 2:1).