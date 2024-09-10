«Урал» объявил об уходе Эммерсона

Защитник «Урала» Эммерсон покинул команду, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракт с 28-летним конголезцем расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Защитник выступал за «Урал» с лета 2022 года. Он провел за команду 65 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Ранее Эммерсон играл в России за «СКА-Хабаровск» и «Армавир».

После девяти туров «Урал» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.