«Урал» объявил об уходе Эммерсона
Защитник «Урала» Эммерсон покинул команду, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Контракт с 28-летним конголезцем расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Защитник выступал за «Урал» с лета 2022 года. Он провел за команду 65 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Ранее Эммерсон играл в России за «СКА-Хабаровск» и «Армавир».
После девяти туров «Урал» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|8
|3
|4
|1
|12-7
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
12
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
13
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
17
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|8
|1
|2
|5
|4-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.09
|11:30
|
Урал – Ротор
|1 : 1
|7.09
|15:00
|
Шинник – Уфа
|2 : 0
|7.09
|17:00
|
Алания – Сочи
|1 : 1
|7.09
|17:30
|
КАМАЗ – Черноморец
|0 : 1
|8.09
|18:00
|
Нефтехимик – Енисей
|0 : 1
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Арсенал
|2 : 2
|9.09
|20:00
|
Родина – Сокол
|2 : 0
|9.09
|20:15
|
Балтика – Тюмень
|2 : 1
|10.09
|16:00
|
СКА-Хаб. – Чайка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0
Новости