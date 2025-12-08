«Урал» объявил об отставке Ромащенко
Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко покинул клуб, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Контракт с 51-летним специалистом расторгли по соглашению сторон.
Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе 2025 года, а в июне стал главным тренером команды. Под его руководством «Урал» провел 23 матча, одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.
После 21 тура «Урал» с 41 очком занимает второе место в Первой лиге, отставая от лидирующего «Факела» на 7 очков.
Источник: ФК «Урал»
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|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
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|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
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|12
|6
|3
|3
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|21
|
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|12
|4
|6
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|
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|12
|5
|2
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|17
|
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|3
|7
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|
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|5
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|14
|
11
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|12
|3
|4
|5
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|13
|
12
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|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
13
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
14
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
15
|Волга
|12
|3
|2
|7
|14-18
|11
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
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|СКА-Хабаровск
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|10.10
|00:00
|Арсенал – Спартак Кс
|- : -
|10.10
|00:00
|Ленинградец – Торпедо
|- : -
|10.10
|00:00
|Нефтехимик – Челябинск
|- : -
|10.10
|00:00
|Нижний Новгород – Енисей
|- : -
|10.10
|00:00
|Ротор – Волга
|- : -
|10.10
|00:00
|СКА-Хабаровск – КАМАЗ
|- : -
|10.10
|00:00
|Сочи – Уфа
|- : -
|10.10
|00:00
|Урал – Велес
|- : -
|10.10
|00:00
|Шинник – Текстильщик
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
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|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
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|Ж
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|1
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Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
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|1
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