«Урал» объявил об отставке Ромащенко

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко покинул клуб, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракт с 51-летним специалистом расторгли по соглашению сторон.

Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала» в январе 2025 года, а в июне стал главным тренером команды. Под его руководством «Урал» провел 23 матча, одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.

После 21 тура «Урал» с 41 очком занимает второе место в Первой лиге, отставая от лидирующего «Факела» на 7 очков.