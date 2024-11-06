«Урал» объявил об отставке Аверьянова, исполняющим обязанности главного тренера назначен Шатов
Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов покинул свой пост, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Решение об отставке 45-летнего специалиста принято по взаимному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-полузащитник сборной России Олег Шатов, который с лета входил в штаб Аверьянова.
Аверьянов возглавлял «Урал» с июня текущего года. До этого он работал в системе екатеринбуржцев с 2009 года.
После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: ФК «Урал»
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|9
|0
|32-13
|33
|
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|Балтика
|17
|9
|6
|2
|21-11
|33
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Сочи
|17
|7
|6
|4
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|27
|
5
|Урал
|17
|7
|6
|4
|23-17
|27
|
6
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|17
|6
|7
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|23-20
|25
|
7
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
8
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
9
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|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
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|Нефтехимик
|17
|5
|7
|5
|14-16
|22
|
11
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|17
|5
|6
|6
|24-28
|21
|
12
|Родина
|17
|4
|9
|4
|16-16
|21
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|17
|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
18
|Тюмень
|17
|2
|3
|12
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|9
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|8.11
|19:00
|
Ротор – Сочи
|- : -
|9.11
|00:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|9.11
|15:00
|
Алания – Арсенал
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|9.11
|18:00
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|10.11
|00:00
|
Родина – Чайка
|- : -
|10.11
|00:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|10.11
|15:00
|
Шинник – Урал
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|12
|1
|5
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|15
|1
|4
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