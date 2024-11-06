«Урал» объявил об отставке Аверьянова, исполняющим обязанности главного тренера назначен Шатов

Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов покинул свой пост, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Решение об отставке 45-летнего специалиста принято по взаимному согласию сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-полузащитник сборной России Олег Шатов, который с лета входил в штаб Аверьянова.

Аверьянов возглавлял «Урал» с июня текущего года. До этого он работал в системе екатеринбуржцев с 2009 года.

После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.