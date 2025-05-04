Футбол
4 мая, 23:05

«Урал» обратится в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче против «Родины»

Микеле Антонов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб обратится в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги против «Родины» (2:3).

На 90-й минуте при счете 2:2 форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (видеоарбитром на игру был назначен Анатолий Жабченко). Незадолго до этого нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной — после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей.

Полузащитник «Родины» Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Александра Селихова.

«Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в премьер-лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то еще что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Иванов раскритиковал судейство в матче против «Родины» и заявил, что все три пенальти в ворота «Урала» в этой игре были назначены неверно.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками.

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.
04 мая, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
3:2
Урал

Григорий Иванов (руководитель)
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
УЕФА
ФИФА
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
  • Pifia

    там сомнительно а вот ростов цска точно был. Вася двже суд выиграл

    05.05.2025

  • Aftomen

    Иванов еще забыл про бэтмена, ему не пожаловался!:laughing:

    05.05.2025

  • Aftomen

    Нечего на зеркало пинять коль рожа крива. Это про иванова и урал

    05.05.2025

  • фанат

    Товарищ-господин Иванов забыл где живёшь?

    05.05.2025

  • александр Тарасов

    Я бы посоветовал ООН и НАТО. Говорят, шибко сильно помогает.

    05.05.2025

  • Gordon

    Неисправимый:))))) В ООН, ЮНЕСКО, Евросуд и далай-ламе обязательно!

    05.05.2025

  • Marty Friedman

    сразу в гагский трибунал, уле

    05.05.2025

  • Кирилл Ф.

    Балтика, считай, уже вышла. А черноморцу и правда, играть то негде. Могут и не пустить, как Аоанию в свое время. Ну а торпедо это примитивное, действительно, на фиг не нужно, вообще непонятно для чего эта команда нужна, да еще и с такими быдло-болельщиками

    05.05.2025

  • ONIKAN2013

    Ты реально неадекватный, что сам на свои комментарии отвечаешь?

    05.05.2025

  • Sergey Markelov

    Пора Гришу за дискредитацию . На святое посягнул , как он ещё армию не тронул

    05.05.2025

  • Денис Федоров

    Только такой и…т, как Гриша, может жаловаться на Родину во время СВО в иностранные организации! А если серьезно, то уйти бы ему. Не выйдет клуб с ним в премьер, а очень жаль

    05.05.2025

  • Zlobny

    Что-то я по договорняку Уфа-Зенит от 17 мая 2015 года Васиного возмущения не помню. Там куда как очевиднее всё было!

    05.05.2025

  • Zlobny

    Играть и побеждать не пробовали? (то же и Зенита касается)

    05.05.2025

  • Vitamin007

    До сих пор длится экстренное заседание этих организаций!

    05.05.2025

  • Ogo Gogo

    Пусть пишет, туалетная бумага везде нужна)))

    05.05.2025

  • Haiaxi

    В ООН ещё надо ))

    05.05.2025

  • AnTaras

    В Гаагский суд и спортлото ещё. Цирк.

    05.05.2025

  • 57

    У Черноморца стадион неправильный, или это в пользу неудачника РПЛ ?

    05.05.2025

  • Спринт

    Куда бездомному Черноморцу .. да в калашный ряд ..**? Примера и на фиг никому не нужного Акрона в Самаре-городке - не хватает для разумения?

    05.05.2025

  • SuperDennis

    Уплывает Премьер-лига от Гриши, уплывает на глазах. Как дальше жить, как областной бюджет пилить? ФИФА, УЕФА, подскажите, что делать?

    05.05.2025

  • Совковский

    В прошлом туре "Урал" дома пропустил 5 мячей от "Балтики". Есть два вопроса. Первый: уральцы реально хотят так играть в РПЛ? Второй: почему не подали жалобу, когда вам засадили все пять банок без единого пенальти?

    05.05.2025

  • SuperDennis

    А чего не в комиссию по правам человека ООН? Или в Гаагский трибунал?

    05.05.2025

  • СТИЛЯГА1

    Подставили Родину, либералы недобитые

    05.05.2025

  • 555 555

    Да хоть в ООН.Наивные.

    05.05.2025

  • Совковский

    Вот именно в ФИФА сейчас все только и ждут жалоб от российских клубов.

    05.05.2025

  • Илья858

    Был же нормальный клуб?

    04.05.2025

  • Спринт

    Уральский браток получил обратку своих "странных" матчей и возмущен до глубины своего разума, сугубо по понятиям. Нужно еще обратиться в Мос.гор.Газ, Жил.контору, Третейский Суд и .. конечно - в "Спорт.лото. Там то точняк помогут .. ибо - треугольник будеть выпит .. буть он хоть параллеппипедь ..!

    04.05.2025

  • Darkman79

    Пусть выйдут Балтика и Черноморец,Торпедо опять будет уныло сидеть в обороне все матчи,а Сочи очередной фарм клуб понятно кого

    04.05.2025

  • Pifia

    Вот ещё https://www.google.com/amp/s/sportrbc.ru/amp/news/589d9def9a79472a76fb8731

    04.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    То, что в уефа обратились - это плохо. Но хорошо хоть, что на судейство... а то на Родину жаловаться грешно.

    04.05.2025

  • Pifia

    В ООН нада

    04.05.2025

  • Pifia

    Чья бы корова мычала Гриша. https://www.championat.com/football/news-2623780-utkin-ural---terek---dogovornoj-match-net-drugogo-slova--chtoby-eto-nazvat.html 2016 ты рулил также. Не засиделся ли?

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    Все помогают финансово, как же я им объясню что выход в Вышку накрылся и ещё минимум год играть в ФНЛ?)))Сами потеряли много очков, там где должны были брать, если планировали выйти в Вышку

    04.05.2025

  • spartsmen

    Гриша захезал: вышка накрылась, братва не поймёт...

    04.05.2025

  • Rawalex

    Пишите сразу в Спортлото, зачем их жалеть?

    04.05.2025

  • northstand

    в УЕФА победу присудят кыеускому Динамо

    04.05.2025

    • Президент «Урала» раскритиковал арбитра Жабченко: «Непонятно как попал в судейство. Три левых пенальти назначил»

    Президент «Урала» возмутился тем, что ВАР есть не на всех матчах первой лиги: «Все игры этих команд, значит, надо аннулировать»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Урал 18 12 3 3 29-16 39
    2
    		 Факел 18 12 3 3 22-11 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 18 6 6 6 17-19 24
    9
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    10
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    11
    		 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
    12
    		 Енисей 18 5 5 8 13-24 20
    13
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    14
    		 Волга 18 5 3 10 21-32 18
    15
    		 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
    16
    		 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
    17
    		 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей - : -
    15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
    16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 10
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

