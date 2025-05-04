«Урал» обратится в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче против «Родины»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб обратится в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги против «Родины» (2:3).

На 90-й минуте при счете 2:2 форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (видеоарбитром на игру был назначен Анатолий Жабченко). Незадолго до этого нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной — после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей.

Полузащитник «Родины» Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Александра Селихова.

«Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в премьер-лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то еще что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Иванов раскритиковал судейство в матче против «Родины» и заявил, что все три пенальти в ворота «Урала» в этой игре были назначены неверно.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками.