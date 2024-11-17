«Урал» — «Енисей: видеообзор матча

«Урал» на своем поле одержал победу над «Енисеем» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:3.

«Урал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У «Енисея» 23 балла и 11-я строчка.