«Урал» трижды пропустил в концовке и проиграл «Енисею»

«Урал» на своем поле уступил «Енисею» в матче 25-го тура Первой лиги — 2:4.

Дубль у красноярцев оформил Егор Иванов (44-я и 82-я минуты). Еще по голу забили Астемир Хашкулов (84-я) и Александр Надольский (90+5-я).

У хозяев отличились Силвие Бегич (16-я) и Евгений Харин (55-я).

«Урал» (45 очков) остается на втором месте в Первой лиге. «Енисей» (31 очко) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 25-й тур.

22 марта, 14:00. Футбольный манеж Урал (Екатеринбург)

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