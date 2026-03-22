«Урал» — «Енисей»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» и «Енисей» встретятся в матче 25-го тура первой лиги

«Урал» и «Енисей» встретятся в 25-м туре первой лиги в воскресенье, 22 марта. Игра будет проходить в Манеже ФК «Урал» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Урал» — «Енисей»: трансляция матча 25-го тура первой лиги в прямом эфире (видео)

Основные события и результат игры «Урал» — «Енисей» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 25-й тур.

22 марта, 14:00. Футбольный манеж Урал (Екатеринбург)

В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в «VK Видео».

В 24 турах первой лиги «Урал» набрал 45 очков, «Енисей» — 28. В 24-м туре «Урал» дома победил «Арсенал» со счетом 2:0, а «Енисей» в гостях сыграл вничью с «Шинником» (1:1).