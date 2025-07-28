«Урал» — «Черноморец»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Урал» и «Черноморец» встретятся в матче 2-го тура первой лиги в понедельник, 28 июля. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.30 по московском времени.
Прямая трансляция матча «Урал» — «Черноморец»
Ключевые события игры «Урал» — «Черноморец» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала и группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».
В 1-м туре «Урал» победил «Шинник» со счетом 1:0, а «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» (1:1).
«Урал» занял четвертое место в первой лиге сезона-2024/25, «Черноморец» — третье.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|21
|15
|3
|3
|29-11
|48
|
2
|Урал
|21
|12
|5
|4
|30-18
|41
|
3
|Родина
|21
|9
|9
|3
|28-16
|36
|
4
|Спартак Кс
|21
|9
|7
|5
|30-24
|34
|
5
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|36-24
|32
|
6
|Челябинск
|21
|8
|8
|5
|27-20
|32
|
7
|Ротор
|21
|8
|6
|7
|24-17
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|21-21
|29
|
9
|Арсенал
|21
|6
|10
|5
|29-25
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|6
|10
|5
|25-24
|28
|
11
|Шинник
|21
|6
|8
|7
|18-19
|26
|
12
|Черноморец
|21
|6
|6
|9
|25-27
|24
|
13
|Енисей
|21
|5
|8
|8
|14-25
|23
|
14
|Волга
|21
|6
|4
|11
|24-34
|22
|
15
|Торпедо
|21
|5
|6
|10
|17-29
|21
|
16
|Уфа
|21
|4
|8
|9
|24-29
|20
|
17
|Сокол
|21
|2
|10
|9
|10-22
|16
|
18
|Чайка
|21
|2
|6
|13
|18-44
|12
|27.02
|00:00
|КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|27.02
|00:00
|Факел – Урал
|- : -
|28.02
|00:00
|Нефтехимик – Уфа
|- : -
|28.02
|00:00
|Сокол – Челябинск
|- : -
|28.02
|00:00
|Спартак Кс – Ротор
|- : -
|1.03
|00:00
|Енисей – Волга
|- : -
|1.03
|00:00
|Чайка – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|Черноморец – Торпедо
|- : -
|2.03
|00:00
|Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|13
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
Торпедо
|8
|П
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|5
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|5
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|19
|1
|5
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|14
|1
|2