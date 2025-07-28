Футбол
28 июля 2025, 15:15

«Урал» — «Черноморец»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» и «Черноморец» встретятся в матче 2-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Урал» и «Черноморец» встретятся в матче 2-го тура первой лиги в понедельник, 28 июля. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.30 по московском времени.

Прямая трансляция матча «Урал» — «Черноморец»

Ключевые события игры «Урал» — «Черноморец» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 2-й тур.
28 июля 2025, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:2
Черноморец

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала и группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 1-м туре «Урал» победил «Шинник» со счетом 1:0, а «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» (1:1).

«Урал» занял четвертое место в первой лиге сезона-2024/25, «Черноморец» — третье.

Популярное видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 21 15 3 3 29-11 48
2
 Урал 21 12 5 4 30-18 41
3
 Родина 21 9 9 3 28-16 36
4
 Спартак Кс 21 9 7 5 30-24 34
5
 КАМАЗ 21 8 8 5 36-24 32
6
 Челябинск 21 8 8 5 27-20 32
7
 Ротор 21 8 6 7 24-17 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 21-21 29
9
 Арсенал 21 6 10 5 29-25 28
10
 Нефтехимик 21 6 10 5 25-24 28
11
 Шинник 21 6 8 7 18-19 26
12
 Черноморец 21 6 6 9 25-27 24
13
 Енисей 21 5 8 8 14-25 23
14
 Волга 21 6 4 11 24-34 22
15
 Торпедо 21 5 6 10 17-29 21
16
 Уфа 21 4 8 9 24-29 20
17
 Сокол 21 2 10 9 10-22 16
18
 Чайка 21 2 6 13 18-44 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
27.02 00:00 КАМАЗ – Арсенал - : -
27.02 00:00 Факел – Урал - : -
28.02 00:00 Нефтехимик – Уфа - : -
28.02 00:00 Сокол – Челябинск - : -
28.02 00:00 Спартак Кс – Ротор - : -
1.03 00:00 Енисей – Волга - : -
1.03 00:00 Чайка – СКА-Хаб. - : -
1.03 00:00 Черноморец – Торпедо - : -
2.03 00:00 Родина – Шинник - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 13
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

Торпедо

 8
П
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 5
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 5
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 19 1 5
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 14 1 2
Вся статистика

