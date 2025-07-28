«Урал» и «Черноморец» встретятся в матче 2-го тура первой лиги

«Урал» и «Черноморец» встретятся в матче 2-го тура первой лиги в понедельник, 28 июля. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.30 по московском времени.

Прямая трансляция матча «Урал» — «Черноморец»

Ключевые события игры «Урал» — «Черноморец» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 2-й тур.

28 июля 2025, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Планета», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала и группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 1-м туре «Урал» победил «Шинник» со счетом 1:0, а «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» (1:1).

«Урал» занял четвертое место в первой лиге сезона-2024/25, «Черноморец» — третье.