«Урал» победил «Черноморец»

«Урал» в домашнем матче 24-го тура Мелбет первой лиги обыграл «Черноморец» со счетом 2:1.

Хозяева (41 очко) прервали 3-матчевую безвыигрышную серию в ФНЛ и благодаря этой победе обошли новороссийцев (40) в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место.