«Урал» — «Чайка»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Урал» выиграл у «Чайки» в домашнем матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0. Голами отметились Юрий Железнов на 6-й минуте и Эммерсон на 86-й.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

«Урал» вышел на 2-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 13 очков в шести играх. «Чайка» занимает 8-ю строчку с девятью очками.