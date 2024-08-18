«Урал» дома обыграл «Чайку»

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«Урал» обыграл «Чайку» в домашнем матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У победителей отличились Юрий Железнов на 6-й минуте и Эммерсон на 86-й.

«Урал» вышел на второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 13 очков в шести играх. «Чайка» занимает восьмую строчку с девятью очками.