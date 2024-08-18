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Сегодня, 14:23

«Урал» дома обыграл «Чайку»

Виктория Кравченко
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Игроки «Урала» и «Чайки».
Фото ФК «Урал»

«Урал» обыграл «Чайку» в домашнем матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У победителей отличились Юрий Железнов на 6-й минуте и Эммерсон на 86-й.

«Урал» вышел на второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 13 очков в шести играх. «Чайка» занимает восьмую строчку с девятью очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
18 авг, 12:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:0
Чайка

Первая лига
ФК Урал
ФК Чайка (Песчанокопское)
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
9
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 0 : 0
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 3 : 0
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 0 : 0
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 2 : 1
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 1 : 0
18.08 12:30
Урал – Чайка
 2 : 0
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
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