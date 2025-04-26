«Балтика» победила «Урал», Мохаммад оформил дубль

«Балтика» в гостях обыграла «Урал» в матче 30-го тура первой лиги — 5:2.

У хозяев голы забили Тимофей Маргасов, Мартин Секулич (пенальти). У гостей отличились Сергей Пряхин, Амир Мохаммад (дубль), Александр Осипов, Илья Стефанович.

«Балтика» лидирует в таблице первой лиги с 66 очками. «Урал» с 50 очками занимает 4-е место.

«Балтика» может гарантировать себе выход в премьер-лигу в случае потери очков «Торпедо» или «Черноморцем» в играх воскресенья.