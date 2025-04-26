«Балтика» победила «Урал», Мохаммад оформил дубль
«Балтика» в гостях обыграла «Урал» в матче 30-го тура первой лиги — 5:2.
У хозяев голы забили Тимофей Маргасов, Мартин Секулич (пенальти). У гостей отличились Сергей Пряхин, Амир Мохаммад (дубль), Александр Осипов, Илья Стефанович.
«Балтика» лидирует в таблице первой лиги с 66 очками. «Урал» с 50 очками занимает 4-е место.
«Балтика» может гарантировать себе выход в премьер-лигу в случае потери очков «Торпедо» или «Черноморцем» в играх воскресенья.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|
2
|Торпедо
|29
|13
|13
|3
|43-22
|52
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|
5
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|
9
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|2 : 5
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|- : -
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|- : -
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Мартин Секулич
Урал
|10
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
Новости