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Сегодня, 15:52

«Балтика» победила «Урал», Мохаммад оформил дубль

Камила Абдурахманова
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«Балтика» в гостях обыграла «Урал» в матче 30-го тура первой лиги — 5:2.

У хозяев голы забили Тимофей Маргасов, Мартин Секулич (пенальти). У гостей отличились Сергей Пряхин, Амир Мохаммад (дубль), Александр Осипов, Илья Стефанович.

«Балтика» лидирует в таблице первой лиги с 66 очками. «Урал» с 50 очками занимает 4-е место.

«Балтика» может гарантировать себе выход в премьер-лигу в случае потери очков «Торпедо» или «Черноморцем» в играх воскресенья.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
26 апреля, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:5
Балтика
Первая лига
ФК Балтика
ФК Урал
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«Урал» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 19 9 2 50-17 66
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 30 13 11 6 41-32 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
9
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 1 : 2
26.04 14:00
Урал – Балтика
 2 : 5
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 - : -
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ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 10
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
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