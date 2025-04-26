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«Урал» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Урал» и «Балтика» сыграют в 30-м туре первой лиги 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Урал» и «Балтика» сыграют в 30-м туре первой лиги в субботу, 26 апреля. Начало игры на «Екатеринбург Арене» — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Екатеринбурге показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Урал» — «Балтика» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
26 апреля, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Балтика

В сезоне ФНЛ-2024/25 «Урал» с 50 очками после 29 туров занимает пятое место в первой лиге, в предыдущем матче екатеринбуржцы сыграли вничью с «Торпедо» (1:1). «Балтика» набрала 63 очка и идет первой, предыдущим соперником калининградцев был «Сокол» (1:1).

Первая лига
ФК Балтика
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
9
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 1 : 2
26.04 14:00
Урал – Балтика
 - : -
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 - : -
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ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
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