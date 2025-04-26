«Урал» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Урал» и «Балтика» сыграют в 30-м туре первой лиги в субботу, 26 апреля. Начало игры на «Екатеринбург Арене» — в 14.00 по московскому времени.
Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Екатеринбурге показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).
За ключевыми событиями и результатом игры «Урал» — «Балтика» следите в матч-центре сайта «СЭ».
В сезоне ФНЛ-2024/25 «Урал» с 50 очками после 29 туров занимает пятое место в первой лиге, в предыдущем матче екатеринбуржцы сыграли вничью с «Торпедо» (1:1). «Балтика» набрала 63 очка и идет первой, предыдущим соперником калининградцев был «Сокол» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|18
|9
|2
|45-15
|63
|
2
|Торпедо
|29
|13
|13
|3
|43-22
|52
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Урал
|29
|13
|11
|5
|39-27
|50
|
5
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|
9
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|- : -
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|- : -
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|- : -
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|- : -
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7