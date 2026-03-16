«Урал» — «Арсенал»: видеообзор матча ФНЛ

«Арсенал» проиграл «Уралу» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 0:2.

У хозяев забитыми голами отметились Роман Акбашев и Никита Морозов.

«Урал» выиграл первый матч в Первой лиге в 2026 году. Он занимает второе место в турнирной таблице с 45 очками после 24 игр. «Арсенал» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах и идет на 11-м месте (29 очков после 24 встреч).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max