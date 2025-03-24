«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью в первой лиге

«Урал» на своем поле сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Урал» (42 очка) занимает пятое место в первой лиге. «Арсенал» (33) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

Команда Александра Сторожука продлила серию без побед во всех турнирах до 16 матчей. В последний раз туляки побеждали больше полугода назад — 16 сентября «Арсенал» обыграл «Урал» (1:0) в 10-м туре.