«Урал» вдесятером победил «Арсенал»
«Урал» в домашнем матче обыграл «Арсенал» в 24-м туре Первой лиги — 2:0.
Гол на 14-й минуте забил Роман Акбашев. В концовке матча отличился Никита Морозов.
Хозяева с середины второго тайма играли вдесятером. На 72-й минуте вторую желтую карточку получил Тимофей Маргасов.
«Урал» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ (3 ничьих и 2 поражения). Команда из Екатеринбурга набрала 45 очков и занимает второе место в таблице. «Арсенал» с 29 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|23
|16
|4
|3
|30-11
|52
|
2
|Урал
|24
|13
|6
|5
|33-20
|45
|
3
|Родина
|24
|11
|10
|3
|34-19
|43
|
4
|Спартак Кс
|24
|9
|10
|5
|35-29
|37
|
5
|Челябинск
|23
|9
|9
|5
|31-23
|36
|
6
|КАМАЗ
|24
|8
|10
|6
|38-27
|34
|
7
|Ротор
|24
|8
|9
|7
|27-20
|33
|
8
|СКА-Хаб.
|24
|8
|9
|7
|26-27
|33
|
9
|Нефтехимик
|22
|7
|10
|5
|27-24
|31
|
10
|Арсенал
|24
|6
|11
|7
|30-29
|29
|
11
|Шинник
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
12
|Черноморец
|24
|7
|7
|10
|28-29
|28
|
13
|Енисей
|23
|6
|9
|8
|16-26
|27
|
14
|Волга
|23
|7
|5
|11
|26-35
|26
|
15
|Торпедо
|23
|6
|6
|11
|19-31
|24
|
16
|Уфа
|23
|4
|8
|11
|24-32
|20
|
17
|Сокол
|23
|2
|10
|11
|10-24
|16
|
18
|Чайка
|24
|3
|7
|14
|21-48
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
|14.03
|08:00
|СКА-Хаб. – Родина
|2 : 2
|14.03
|17:00
|КАМАЗ – Ротор
|1 : 1
|14.03
|18:00
|Факел – Черноморец
|0 : 0
|14.03
|18:30
|Спартак Кс – Чайка
|1 : 1
|15.03
|11:30
|Урал – Арсенал
|2 : 0
|15.03
|15:00
|Уфа – Сокол
|- : -
|15.03
|15:00
|Волга – Челябинск
|- : -
|15.03
|16:00
|Шинник – Енисей
|- : -
|16.03
|19:30
|Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|11
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|6
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|20
|1
|5
|
|
Айдар Хабибуллин
Волга Ул
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|11
|1
|2
