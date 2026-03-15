Лига PARI (ФНЛ)
Лига PARI (ФНЛ)

Сегодня, 13:26

«Урал» вдесятером победил «Арсенал»

Руслан Минаев

«Урал» в домашнем матче обыграл «Арсенал» в 24-м туре Первой лиги — 2:0.

Гол на 14-й минуте забил Роман Акбашев. В концовке матча отличился Никита Морозов.

Хозяева с середины второго тайма играли вдесятером. На 72-й минуте вторую желтую карточку получил Тимофей Маргасов.

«Урал» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ (3 ничьих и 2 поражения). Команда из Екатеринбурга набрала 45 очков и занимает второе место в таблице. «Арсенал» с 29 очками — на 11-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.
15 марта, 11:30. Футбольный манеж Урал (Екатеринбург)
Урал
2:0
Арсенал

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Урал
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Родина»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Морозов второй матч выход на за эамену и второй гол

    15.03.2026

  • Evgeny Chesnokov

    Уральская молодеж просто супер школа!

    15.03.2026

    • «Урал» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча ФНЛ (первой лиги)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 23 16 4 3 30-11 52
    2
    		 Урал 24 13 6 5 33-20 45
    3
    		 Родина 24 11 10 3 34-19 43
    4
    		 Спартак Кс 24 9 10 5 35-29 37
    5
    		 Челябинск 23 9 9 5 31-23 36
    6
    		 КАМАЗ 24 8 10 6 38-27 34
    7
    		 Ротор 24 8 9 7 27-20 33
    8
    		 СКА-Хаб. 24 8 9 7 26-27 33
    9
    		 Нефтехимик 22 7 10 5 27-24 31
    10
    		 Арсенал 24 6 11 7 30-29 29
    11
    		 Шинник 23 7 8 8 20-21 29
    12
    		 Черноморец 24 7 7 10 28-29 28
    13
    		 Енисей 23 6 9 8 16-26 27
    14
    		 Волга 23 7 5 11 26-35 26
    15
    		 Торпедо 23 6 6 11 19-31 24
    16
    		 Уфа 23 4 8 11 24-32 20
    17
    		 Сокол 23 2 10 11 10-24 16
    18
    		 Чайка 24 3 7 14 21-48 16
    Результаты / календарь
    14.03 08:00 СКА-Хаб. – Родина 2 : 2
    14.03 17:00 КАМАЗ – Ротор 1 : 1
    14.03 18:00 Факел – Черноморец 0 : 0
    14.03 18:30 Спартак Кс – Чайка 1 : 1
    15.03 11:30 Урал – Арсенал 2 : 0
    15.03 15:00 Уфа – Сокол - : -
    15.03 15:00 Волга – Челябинск - : -
    15.03 16:00 Шинник – Енисей - : -
    16.03 19:30 Торпедо – Нефтехимик - : -
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 14
    Амур Калмыков
    Амур Калмыков

    Спартак Кс

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 11
    П
    Илья Жигулев
    Илья Жигулев

    Черноморец

    		 8
    Максим Игнатьев
    Максим Игнатьев

    Спартак Кс

    		 6
    Мухаммад Султонов
    Мухаммад Султонов

    КАМАЗ

    		 5
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 20 1 5
    Айдар Хабибуллин
    Айдар Хабибуллин

    Волга Ул

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 11 1 2
    Вся статистика

