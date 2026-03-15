«Урал» вдесятером победил «Арсенал»

«Урал» в домашнем матче обыграл «Арсенал» в 24-м туре Первой лиги — 2:0.

Гол на 14-й минуте забил Роман Акбашев. В концовке матча отличился Никита Морозов.

Хозяева с середины второго тайма играли вдесятером. На 72-й минуте вторую желтую карточку получил Тимофей Маргасов.

«Урал» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ (3 ничьих и 2 поражения). Команда из Екатеринбурга набрала 45 очков и занимает второе место в таблице. «Арсенал» с 29 очками — на 11-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.

15 марта, 11:30. Футбольный манеж Урал (Екатеринбург)

