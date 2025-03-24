«Урал» и «Арсенал» сыграют в 25-м туре первой лиги

«Урал» и «Арсенал» сыграют в 25-м туре первой лиги в понедельник, 24 марта. Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Урал» — «Арсенал» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Трансляцию встречи «Урал» — «Арсенал» проведет официальная группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.

24 марта, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Перед игровым днем «Урал» с 41 очком после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с 32 очками идет девятым.

Екатеринбуржцы в предыдущем матче сезона обыграли «Черноморец» (2:1), а туляки сыграли вничью с «Чайкой» (0:0).