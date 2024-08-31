«Урал» победил «Аланию» и возглавил таблицу первой лиги
«Урал» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.
Дубль оформил Тимур Аюпов. Форвард екатеринбуржцев открыл счет на 24-й минуте и принес своей команде победу, реализовав пенальти на 83-й. Единственный мяч гостей на 78-й минуте забил Виктор Нафиков. Окончательный счет в концовке установил Мартин Секулич.
«Урал» (17 очков) вышел на первое место в первой лиге. «Алания» (8) идет 12-й в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
2
|Торпедо
|8
|4
|4
|0
|12-5
|16
|
3
|Арсенал
|7
|4
|3
|0
|6-2
|15
|
4
|Балтика
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
5
|Чайка
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
6
|Ротор
|7
|3
|2
|2
|7-5
|11
|
7
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
8
|Родина
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
10
|Сочи
|7
|3
|1
|3
|10-10
|10
|
11
|Енисей
|8
|3
|0
|5
|6-9
|9
|
12
|Алания
|8
|2
|2
|4
|5-6
|8
|
13
|КАМАЗ
|7
|2
|1
|4
|6-6
|7
|
14
|Черноморец
|7
|2
|1
|4
|8-11
|7
|
15
|Уфа
|8
|1
|3
|4
|8-12
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.08
|10:00
|
Енисей – Балтика
|1 : 2
|31.08
|12:30
|
Уфа – Торпедо
|0 : 1
|31.08
|16:00
|
Урал – Алания
|3 : 1
|31.08
|18:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|1.09
|16:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|1.09
|17:30
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|1.09
|18:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|1.09
|19:00
|
Сочи – Тюмень
|- : -
|2.09
|19:30
|
Ротор – Чайка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|6
|1
|0
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