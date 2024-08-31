«Урал» победил «Аланию» и возглавил таблицу первой лиги

«Урал» на своем поле обыграл «Аланию» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Дубль оформил Тимур Аюпов. Форвард екатеринбуржцев открыл счет на 24-й минуте и принес своей команде победу, реализовав пенальти на 83-й. Единственный мяч гостей на 78-й минуте забил Виктор Нафиков. Окончательный счет в концовке установил Мартин Секулич.

«Урал» (17 очков) вышел на первое место в первой лиге. «Алания» (8) идет 12-й в турнирной таблице.