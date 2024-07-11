«Урал» обыграл узбекский «Кызылкум» в товарищеском матче

«Урал» победил узбекский клуб «Кызылкум» в товарищеской встрече — 1:0. Гол на 15-й минуте забил хавбек Никита Хрисанфов.

7 июля клуб из Екатеринбурга разгромил «Равшан» из Таджикистана со счетом 5:0. 14 июля «Урал» примет «Сочи» в матче 1-го тура первой лиги.