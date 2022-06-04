Ульяновская «Волга» завоевала право выступить в первом дивизионе первенства ФНЛ в следующем сезоне

«Волга» из Ульяновска 4 июня обыграла екатеринбургский «Урал-2» со счетом 3:0 в гостевом матче заключительного, 28-го тура второго дивизиона первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

«Волга» стала победителем четвертой группы ФНЛ-2 и завоевала право выступить в следующем сезоне ФНЛ-1.

Ранее свои группы в ФНЛ-2 выиграли ярославский «Шинник», московская «Родина» и махачкалинское «Динамо», которые также добились повышения в классе.