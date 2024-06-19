Украинский нападающий «Торпедое» Червяков получил российское гражданство

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что 19-летний украинский нападающий команды Руслан Червяков получил российское спортивное гражданство.

«Руслан Червяков получил российское спортивное гражданство. Процесс получения прошел на отлично, никаких проблем не возникло. Это молодой российский игрок», — цитирует Sport24 Волнушкина.

В сезоне-2023/24 Червяков сыграл в 19 матчах Первой лиги, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.