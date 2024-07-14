Украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на получение российского спортивного гражданства.

«Очень доволен тем, что получил российское спортивное гражданство. Так и хотел. Не знаю, откуда такая тяга к стране. Наверное, у меня было такое окружение. Сейчас чувствую себя абсолютно в безопасности. Я невозможно счастлив. Рад оказаться здесь. Это действительно моя мечта!» — сказал Червяков «СЭ».

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В завершившемся сезоне Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах «автозаводцев», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.