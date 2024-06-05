Украинский футболист «Торпедо» Червяков перестанет считаться легионером с сезона-2024/25

Комитет РФС убрал статус «легионер» у украинского полузащитника «Торпедо» Руслана Червякова, сообщает официальный сайт организации.

Футболист перестанет считаться легионером во всех соревнованиях чемпионата России с сезона-2024/25. Ранее сам Червяков сообщил о наличии у него гражданства РФ и готовности отказаться от паспорта гражданина Украины.

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В завершившемся сезоне Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах «автозаводцев», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.