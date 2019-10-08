ФНЛ опубликовала символическую сборную 16-го тура. В пятый раз за сезон в сборную тура попадает украинский полузащитник «Химок» Артем Полярус. В игре 16-го тура он стал автором гола в ворота «СКА-Хабаровска» (1:1).

В четвертый раз в сборную попадает Александр Руденко из «Спартака-2». Он забил мяч во втором тайме игры с «Чертаново» (2:2).

Возглавил сборную Юрий Газзаев, под руководством которого «Енисей» обыграл «Нижний Новгород» (3:1).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Андрей Голубев («Нефтехимик», 2 попадания) — Константин Савичев («Енисей»), Владимир Бартасевич («Чертаново»), Илья Самошников («Торпедо») — Рамазан Гаджимурадов («СКА-Хабаровск»), Александр Рязанцев («Торпедо», 2), Александр Ломакин («Енисей»), Михаил Земсков («Авангард»), Артем Полярус («Химки», 5) — Аллеф («Балтика», 2), Александр Руденко («Спартак-2», 4). Тренер — Юрий Газзаев («Енисей»).