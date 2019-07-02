Украинец Кисиль стал игроком "Балтики"

В "Балтику" перешел украинский полузащитник Руслан Кисиль, информирует пресс-служба клуба. С 27-летним хавбеком заключен контракт на один сезон.

Наиболее успешным в плане личной статистики для Кисиля стал сезон-2016/17 в составе "Мариуполя", когда он забил 17 мячей, стал вторым бомбардиром первого дивизиона чемпионата Украины и помог своей команде пробиться в премьер-лигу.