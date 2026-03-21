«Уфа» дома обыграла ульяновскую «Волгу»

«Уфа» на своем поле победила ульяновскую «Волгу» в матче 25-го тура Первой лиги — 2:1.

Счет на 20-й минуте открыл защитник уфимцев Денис Кутин. Спустя 12 минут преимущество хозяев удвоил Владислав Камилов. На 86-й минуте гости отыграли один мяч благодаря голу Артура Мурзы.

«Уфа» (26 очков) остается на 16-м месте в Первой лиге. «Волга» (27) идет 14-й в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.

21 марта, 15:00. Нефтяник (Уфа)

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