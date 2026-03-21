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21 марта, 17:00

«Уфа» дома обыграла ульяновскую «Волгу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Уфа» на своем поле победила ульяновскую «Волгу» в матче 25-го тура Первой лиги — 2:1.

Счет на 20-й минуте открыл защитник уфимцев Денис Кутин. Спустя 12 минут преимущество хозяев удвоил Владислав Камилов. На 86-й минуте гости отыграли один мяч благодаря голу Артура Мурзы.

«Уфа» (26 очков) остается на 16-м месте в Первой лиге. «Волга» (27) идет 14-й в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 25-й тур.
21 марта, 15:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
2:1
Волга Ул

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Источник: Таблица Первой лиги
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Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Уфа
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 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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