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Сегодня, 14:05

«Уфа» обыграла «Велес» и одержала первую победу с октября в первой лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Уфа» дома обыграла «Велес» в матче 21-го тура первой лиги — 4:1.

Голами в составе победителей отметились Алексей Евсеев, Эрвинг Джо Ботака-Иобома и Роман Минаев. Еще один мяч забил игрок «Велеса» Валерий Почивалин в свои ворота. За проигравшую команду отличился Геворк Саркисян.

«Уфа» одержала первую победу в первой лиге с 9 октября 2022 года. Тогда команда обыграла «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0. После этого у клуба было 5 поражений и 2 ничейных результата.

«Уфа» поднялась на 14-е место в турнирной таблице первой лиги — 21 очко. «Велес» занимает 15-е место (20).

Россия. ФНЛ. 21-й тур
05 мар, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
4:1
Велес

Первая лига
ФК Велес
ФК Уфа
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 4 : 1
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 15:00
Родина – Шинник
 - : -
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 - : -
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
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КАМАЗ

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Шинник

 18 1 2
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 19 1 1
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